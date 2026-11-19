根據美國國會今天發布的報告，中國正擴大軍事能力、強化情報蒐集行動，並利用經濟關係提升全球影響力，尤其是在拉丁美洲，同時也加大對台灣的施壓。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Ajansı）報導，美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic andSecurity Review Commission）在提交國會的2026年年度報告中指出，北京正日益結合軍事、經濟、科技及外交手段，在避免與美國發生衝突的同時，強化與美國較量的地位。

這份報告檢視美中關係發展，將台灣列為最受關注的議題之一，並警告北京正透過軍事活動、網路行動、經濟及政治影響力，加大對台灣的施壓。

報告指出，中國正尋求在不必然發動全面軍事入侵的情況下達成目標，轉而發展對台灣實施封鎖或隔離的能力，可能因此擾亂國際貿易及全球半導體供應。

此外，報告也提及，中國持續推動人民解放軍現代化，並朝2027年備戰里程碑邁進，以應對可能發生的台灣緊急事態。

報告還呼籲美國國會強化國內網路安全、降低對中國供應鏈的依賴，並深化與盟友的合作，尤其是印太地區盟友。

報告提出30項建議，包括採取措施保護敏感資料、強化半導體生產，以及提升台灣抵禦中國施壓的韌性。