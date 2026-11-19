「我們無法阻止不是我們生產的塑膠漂上海岸。」帛琉農業、漁業暨環境部長維克多在聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）會議上充滿無奈。從塑膠、暖化到非法漁撈，海洋承受壓力愈來愈大，他以發燒比喻全球升溫，指人體正常體溫約攝氏卅七度，升高一度就是發燒，再高下去器官就開始衰竭，「這就是海洋正在發生的事」。

ＣＯＰ31主席國土耳其今年將海洋列為重要議程，目標打造「藍色ＣＯＰ」，峰會第二周正式發表《安塔利亞海洋與海域契約》，鼓勵各國朝二○三○年保護百分之卅沿海與海洋區域的「30Ｘ30」目標邁進，同時呼籲簡化資金申請程序、強化海洋觀測與預警系統。

不過，該契約不設新義務，也不另設檢核機制。世界資源研究所（ＷＲＩ）海洋計畫全球總監皮克瑞爾指出，接下來的挑戰在於把政治動能化為具體行動。

由十九國領袖組成的「永續海洋經濟高階小組」研究發現，若全面落實現有的海洋氣候解方，到二○五○年最多可縮小百分之卅五的排放差距，同時保護沿海居民、支撐仰賴健康海洋與沿海系統的產業，各國愈來愈重視海洋在升溫攝氏一點五度目標中扮演的角色。

ＷＲＩ最新分析指出，近期沿海與島嶼國家提交的國家自定貢獻中，超過百分之九十五至少納入一項海洋氣候承諾，遠高於二○一五年的百分之六十二、二○二二年的百分之七十三。

ＷＲＩ分析一二八一項海洋相關承諾，近七成屬於調適，例如復育紅樹林、應對海水倒灌等沿海風險；百分之六十一承諾有附帶條件，須仰賴外部資金與技術才能落實，其中低收入國家的承諾全部都有條件。

「我們不缺企圖心，缺的是把企圖心連到落實的路徑。」ＣＯＰ31太平洋海洋特使塞魯伊拉圖說，太平洋島國要的是「拿得到、可預期、真正適用」的資金，且要流到社區，「任何延遲，未來都要付出更大代價」。

台灣海域同樣承受壓力，我海委會海洋保育署長陸曉筠受訪指出，這屆ＣＯＰ對台灣而言有三件海洋事務值得關注，包括調適基金如何運作、小島國的立場能否寫進決議，以及藍碳是否從單純碳交易，轉向重視生態系健康的「高品質藍碳」，對周邊漁業資源也會比較好。