破碎的泡麵袋、透明塑膠袋等大量生活垃圾，順著水流漂上岸邊，堆積在遊客造訪的古城景點，海灘也出現寶特瓶。這裡是距離氣候峰會六十公里遠的凱梅爾鎮，也是近年遭廢棄物侵襲的海域之一，凸顯地中海沿岸的生態正遭遇浩劫。

聯合國氣候峰會前天適逢「海洋主題日」、土耳其也提出廢棄物減量，但本報記者同日直擊部分海域遭受廢棄物汙染，與峰會推動的議題，形成強烈對比與諷刺。當地民眾痛批政府未積極處理，自行發起淨灘守護海洋。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會。凱梅爾鎮一名關注環保的居民貝基茲接受本報訪問時說，整個夏天，從阿達納（Adana）、梅爾辛（Mersin）到費特希耶（Fethiye）的整條海岸線，都能看到各種粉碎的塑膠垃圾流入海洋。

貝基茲表示，調查發現這些垃圾是從歐洲進口的。去年土耳其進口一五○萬噸塑膠垃圾，但這些垃圾沒有回收利用，而是在阿達納一些簡陋的作坊「處理」，塑料被切碎、粉碎後丟入塞伊漢河，流入大海。

他痛批，政府聲稱進口這些「洋廢料」是為了回收利用，完全是謊言，這些塑膠輸入土耳其，中間商從中牟利，可能只有百分之五真的分類處理。

近年安塔利亞省政府在多處海灘發現塑膠碎片與其他漂浮廢棄物，九月在凱梅爾鎮啟用總長五七五公尺的「海上攔汙屏障與垃圾攔截系統」，地點就在記者走訪的「法塞利斯古城」旁的海岸。

土耳其媒體報導，南部海洋偵測到異常高的「塑膠微粒」濃度，這些直徑或長度小於五公釐的塑膠碎粒堆積的情況，從安塔利亞省延伸到穆拉省；這些微粒中有很大一部分，具有與工業回收程序相關的物理特徵，包括切割與研磨痕跡，使人更懷疑廢棄物是來自於回收產業。

峰會開始前，土耳其政府在安塔利亞發起「藍色地中海倡議」，透過海洋清理與淨灘活動來「妝點」海洋門面。然而，貝基茲痛批，政府對於海洋漂浮垃圾的清理強度不足，許多地區根本沒有打撈，凱梅爾鎮民眾發起六次淨灘撿拾廢棄物，「儘管不斷清理，廢棄物卻仍源源不絕湧來」。

為守護海洋，「土耳其環境教育基金會」與歐洲環境署合作，在該國推動「海洋垃圾監測」計畫，透過蒐集特定海域的廢棄物數據，對抗海洋垃圾。

另一方面，距離安塔利亞市中心車程兩小時的菲尼凱鎮（Finike），則面臨海水升溫衝擊生態的危機。當地環團說，海水溫度改變，外來種生物如獅子魚和河豚大量湧入，破壞當地生態平衡、原生魚類瀕臨滅亡、多樣性下降，政府卻未妥善處理。