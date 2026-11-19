美國總統川普十八日在菲律賓總統府馬拉坎南宮與菲律賓總統馬可仕會面，川普表示，美國將擴大對菲國軍事支持，希望菲律賓成為阿拉斯加天然氣出口市場，還表示願協助菲國發展核能。

美聯社等媒體報導，川普抵達馬拉坎南宮時，受到軍方儀隊隆重迎接。身穿菲律賓傳統巴龍襯衫的馬可仕與川普並肩站在兩國國旗前，接受儀隊致敬，現場演奏兩國國歌。川普隨後在訪客簿上留言：「這真是莫大的榮幸。美國愛你們！」

川普形容美菲同盟是美國在太平洋地區歷史最悠久、最重要的同盟之一，並表示雙方關係從未如此良好。他說，美菲可進一步擴大科技、能源及國防合作。

國防方面，路透報導，川普表示美國已批准超過五十億美元對菲軍售，並將持續強化軍事支持菲國。雙方也討論民用核能合作，希望助菲律賓發展核能設施。

南海局勢也是會談議題。面對菲律賓與中國大陸在南海的主權爭端，川普表示，他並不擔心目前緊張局勢，但未進一步說明美國將採取哪些具體措施。

能源合作方面，川普強調，美國是全球最大石油與天然氣生產國，希望透過興建阿拉斯加天然氣管線，向亞洲盟友提供穩定且價格具競爭力的能源，並將菲律賓視為潛在合作夥伴。

此外，美國主導的「矽盛世」倡議也未能取得進展。這項計畫旨在建立涵蓋關鍵礦物、半導體及人工智慧的供應鏈。菲律賓已加入倡議，但相關開發計畫在國內引發爭議，農民及原住民團體擔心大規模科技園區開發可能造成土地徵收、居民迫遷及環境破壞。馬可仕已表示，此次川普訪問期間不會簽署相關協議。

雙方會談結束時，川普還和馬可仕現年九十七歲的母親伊美黛短暫會面。坐在輪椅上的伊美黛張開雙臂迎接川普，稱川普是「世界和平領袖」。當年獨裁統治菲國的老馬可仕一九八六年遭推翻下台後，與伊美黛流亡美國夏威夷，當時就結識川普。