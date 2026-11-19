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美航空、銀行、電郵連環爆！末日論盛行 川普淡定：這就是生活
美國近日接連發生微軟、航空與銀行系統大規模中斷，川普淡化衝擊稱「這就是生活」。副總統范斯呼籲美國民眾，不必蓋地堡也不必囤積食物。
針對近來重創航空、銀行與電子郵件的大規模中斷事件，川普十七日在馬尼拉出席東協峰會期間輕描淡寫表示，「這就是生活，當你龐大、強大還很有錢時，這種事就是會發生。沒關係」。
近日來，微軟、航空系統與大通銀行發生中斷，引發外界質疑這些系統是否存在技術問題。
這一系列大規模中斷從十二日開始，十多項微軟雲端服務停擺，造成全美企業與學校通訊大亂，民眾無法收發電子郵件。接著是航管系統故障，導致上周全美航班一度全部停飛。
一連串服務中斷事件，加上社群媒體充斥末日傳言，導致美國人掀起一波囤積生活必需品熱潮。好市多財務長米勒奇普表示，十月底「米、罐頭食品、飲用水、紙製品、發電機、電池等商品購買量增加，似乎受到社群媒體上各種擔憂情緒影響」。截至十五日，好市多網站販售的廿六款高價發電機中，已經有廿一款售罄。
每日郵報報導，副總統范斯十六日受訪時告訴美國民眾，不必蓋地堡，也不必囤積食物。英法最近曾呼籲本國公民，在家中儲備數天份的食物與水。
范斯受訪時表示：「很多朋友都聯絡我，問他們是否應該準備建造防空避難所，或囤積食物和飲用水。我們目前並未看到危機即將來臨。」
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