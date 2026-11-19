ＣＮＮ報導，六名知情人士透露，美國國家安全局（ＮＳＡ）用於內部通訊的高度機密網路「NSANet」十七日發生故障，目前無法運作。

NSANet供國安局員工在內部傳遞機密資訊。消息人士表示，目前沒有證據顯示這起故障是網路攻擊造成。國安局正釐清影響範圍，並已安排員工錯開時間到班。一名知情人士透露，網路尚未完全恢復。

國安局十七日發表聲明表示：「國安局在例行維護期間，部分系統暫時出現效能下降。雖然部分內部系統受到影響，但執行關鍵任務的能力仍完全正常，我們保衛國家安全的能力也未受影響。本局基礎設施設有多層備援機制，確保在預定維護或突發事件期間維持運作。」

美國國家情報總監克萊頓表示，國安局此次網路故障，是因安裝軟體修補程式處理十月發現的重大漏洞所致。他說：「部分系統安裝修補程式後未能如預期重新啟動。這就是今天發生的情況。」

這些漏洞存在於全球約百分之七十網站所使用的程式語言內，可能讓駭客入侵網站，讀取記憶體中包含密碼等敏感資訊的資料，全球政府機關與企業近幾周加緊因應，國安局曾敦促各組織安裝軟體修補程式。

克萊頓表示，目前沒有跡象顯示，包括NSANet故障在內的近期多起科技系統故障是網路攻擊造成。一名現任及一名前任美國官員表示，NSANet故障，不會影響國安局在美國總統川普出訪亞洲期間向他傳遞緊急情報。

美國官員指出，政府設有多重備援機制與備用網路，可與總統安全通訊。美國也與英國、紐西蘭、澳洲及加拿大透過「五眼聯盟」共享情報。一名成員國消息人士及一名前美國情報官員表示，這套情報共享系統並未受到NSANet故障影響。