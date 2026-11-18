有鑑於許多國際體育賽事重新允許俄羅斯運動員參賽，瑞典政府表示，俄國可能透過體育活動取得國際認可與對烏克蘭戰爭的正當性。考量國際關係與國家安全，研擬阻止俄國運動員在瑞典參賽。

瑞典移民部部長佛瑟爾（Johan Forssell）今天與外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）等部會首長共同召開記者會，宣布擬阻止俄羅斯運動員在瑞典出賽。

佛瑟爾首先提出，俄羅斯全面入侵烏克蘭已經進入第5年，俄國的戰爭手段越發殘酷，支持烏克蘭是瑞典政府的重要任務。

他表示，近來有許多國際體育組織在俄烏戰爭後重新開放俄國出賽，這將會帶給俄羅斯合理化對烏克蘭戰爭的機會，也能給俄國當局在國際社會取得正當性，瑞典不願意提供這種機會。

佛瑟爾說，這是政府跨部會的共識，瑞典將在明年2月底舉辦世界北歐滑雪錦標賽（FIS Nordic World SkiChampionships），因此在賽事進行前，希望清楚表達瑞典政府的態度。

他並提到，瑞典發生多起俄羅斯公民威脅國家安全的案件，因此加強對俄國公民的簽證審核是必要的，這也是北歐各國的共識。

佛瑟爾說，瑞典簽證審查由相關獨立機關負責，政府無法直接介入個別案件，因此正積極與歐盟溝通，希望透過歐盟層級的法律措施，限制特定俄羅斯公民取得入境簽證。

社會事務暨公共衛生部長福斯梅德（JakobForssmed）表示，體育在俄國與政府、軍隊高度相關，運動員也被制度性地利用為戰爭宣傳工具。瑞典政府反對俄國與白俄羅斯的運動員重返國際賽事，也呼籲歐盟理事會審視其資助與合作的體育組織，以免協助俄羅斯將侵略正當化、正常化。

他表示，只要俄烏戰爭繼續，瑞典就不歡迎俄羅斯運動員。

外長斯典尼嘉德表示，國家安全問題沒有選擇，支持烏克蘭才是對瑞典最有利的。俄羅斯在瑞典出賽違反瑞典外交、安全政治的考量；俄國運動員到瑞典出賽也讓瑞典承擔國際關係的風險。她強調，瑞典不願意成為俄羅斯戰爭政治宣傳的舞台。

在此之前，芬蘭、挪威12日表示，將透過拒發簽證，禁止俄羅斯與白俄羅斯運動員入境參賽。

瑞典、芬蘭、丹麥、挪威、捷克冰上曲棍球總會日前也表示，出於安全考量與地緣政治緊張局勢，拒絕在明年於德國舉行的世界冰上曲棍球錦標賽與俄羅斯交手。