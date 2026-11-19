美中領導人今年頻繁會面，公開場合握手言歡，但兩國政府卻持續擴大經濟防線，從關稅、先進晶片到投資審查與關鍵技術出口，正築起愈來愈多壁壘。紐約時報分析指出，隨著兩國競爭從貿易延伸至科技與金融，川習即使維持友好關係，能透過談判解決的爭議反而愈來愈少。

川習今將進行今年第三度會晤，但兩國在會前又有新動作。美方提新規，限制陸企透過境外資料中心取得先進AI晶片，並擬擴大禁止美國資金投資中國生物科技、極音速武器及AI產業。中方17日批評美方管制晶片，是典型的經濟脅迫與長臂管轄，破壞全球產業鏈和供應鏈穩定。

北京也不再只是被動反制美國關稅與制裁。紐時指出，中國正利用製造業與關鍵供應鏈優勢，讓美國及其他國家意識到與中國對抗的代價。去年美中關稅一度升高至近乎實質貿易禁運，中國隨後威脅加強稀土出口管制，迫使雙方尋求緩和。

復旦大學教授趙明昊指出，中國正建立一套以經濟與科技安全為核心的法律及監管工具，並透過實際案例讓法規發揮效力。美國則試圖切斷支持中國科技發展的資金來源。國安顧問公司Crumpton Global專家朴氏（H.K. Park）認為，美中已進入金融脫鉤的初期階段。

香港律師柯斯特澤瓦形容，美中如今「築起的壁壘比橋梁更多」，每項新限制都像在兩國間的高牆再添塊磚。北京君合律師事務所合夥人周勇則指出，關稅已是相對次要的問題，也是兩國少數仍能達成協議的領域。