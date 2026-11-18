歐盟執行委員會主席范德賴恩今天宣布，執委會已提議明年向烏克蘭提供一筆450億歐元（約新台幣1.6兆元）的新貸款，日後以俄羅斯未來支付的戰爭賠款償還。

路透社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，烏克蘭持續抵抗俄羅斯2022年發動的全面入侵，預計明年將面臨700億歐元資金缺口，這筆貸款應可填補其中約2/3。

范德賴恩在布魯塞爾告訴記者：「我們認為，這是讓烏克蘭在談判桌上掌握有利籌碼的最佳方式。只有在俄羅斯賠償其在烏克蘭造成的損害後，烏克蘭才需要償還貸款。」

她提到，填補缺口所需的其餘資金，預期由烏克蘭其他國際夥伴提供。

這項計畫仍需歐盟成員國批准。歐盟領袖去年底已同意提供烏克蘭一筆900億歐元貸款，支應基輔2026年及2027年的資金需求，新提案將在此基礎上再提供新貸款。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天在社群平台X表示：「我們非常希望歐洲議會（European Parliament）與歐盟理事會（European Council）迅速通過這項決定，也期盼所有歐盟成員國給予支持。」