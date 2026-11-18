美國總統川普昨天抵達亞洲展開一系列旋風行程，先在菲律賓首都馬尼拉停留21小時，他在當地發生3段值得留意插曲，包括與印度總理莫迪尷尬互動及見到菲國前第一夫人伊美黛。

●莫迪事件

法新社報導，川普（Donald Trump）昨天先參加美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad） 機制領袖峰會，但會後他與其他3國領袖合影時，卻把場合變成個人臨時記者會，令莫迪（Narendra Modi）顯露不自在。

莫迪先是左右張望，看起來不耐煩，接著他舉起右臂似乎示意該離開了，並直接說：「我們走吧？」

此時川普卻繼續回答關於美國發生連串科技系統故障後感恩節假期出遊安全問題，莫迪最後似乎只好放棄催促，繼續等待川普。

川普之後試圖和莫迪幽默互動，說對方是「非常堅定的硬漢」，但莫迪並未微笑以對。

●老友伊美黛

川普今天和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）現年97歲的母親、菲國前總統馬可仕（FerdinandMarcos）遺孀伊美黛（Imelda Marcos）會面。川普是在結束與小馬可仕的會談後，離場時與伊美黛短暫交頭接耳。

被指為獨裁者的馬可仕1986年遭推翻下台後，與伊美黛逃亡到美國夏威夷。川普昨晚出席小馬可仕為前來馬尼拉參加東南亞國家協會（ASEAN）峰會的領袖舉行的晚宴時，盛讚這位菲律賓現任總統的雙親。

川普當時表示，小馬可仕擁有「優良基因」，還說：「我…不想顯老，但我跟你的父母很熟，他們很棒。」

網路上有1張廣為流傳的1991年照片，可證明川普說法。照片中他與前妻梅波斯（Marla Maples）出席1場派對，身旁便是坐在伊美黛。

根據1名白宮幕僚在社群媒體平台X分享的兩人今天會面影片，坐在輪椅上的伊美黛張開雙臂迎接川普，她送上一份小禮物，並稱川普是「世界和平領袖」。

●快樂蜂宵夜

川普愛吃速食廣為人知，小馬可仕昨晚也特地安排菲律賓國民速食品牌「快樂蜂」（Jollibee）餐點外送，讓川普和隨行訪團當作宵夜補充體力。

小馬可仕表示，他想讓川普品嚐「馬尼拉的滋味」，而快樂蜂是菲律賓很受歡迎的速食品牌，尤其是他們的炸雞。