聯合國國際原子能總署署長葛羅西今天指出，北韓一座鈾濃縮設施的新增擴建部分，外部工程已於上月完工。

法新社報導，國際原子能總署（IAEA）視察人員自2009年以來便無法進入北韓，因此該機構仰賴衛星影像與公開來源資訊監測北韓核計畫。

葛羅西（Rafael Grossi）在本週理事會會議開幕時發布聲明說：「自2026年9月中旬起，寧邊（Yongbyon）原有鈾濃縮設施便持續進行擴建工程，新增部分的外部工程已於2026年10月底前完工。」

他表示，北韓持續擴大鈾濃縮計畫，令人深感擔憂。

北韓因研發遭禁武器而遭聯合國實施多項制裁，外界相信北韓在寧邊、降仙（Kangson）及龜城（Kusong）等地設有鈾濃縮設施。

今年9月，國際原子能總署成員國在年度大會通過決議，對北韓核活動增加表達「日益關切」。