衝突監測機構及消息人士表示，東非國家衣索比亞與厄利垂亞已沿兩國邊界集結兵力，令人更加擔憂這兩個宿敵將爆發全面戰爭。

路透社報導，根據衝突監測機構「武裝衝突地點與事件資料庫」（ACLED）及「國際危機組織」（International Crisis Group），邊境兵力集結已使兩軍進入彼此的攻擊範圍。

自今年9月衣索比亞聯邦政府與北部泰格瑞省（Tigray）叛軍爆發戰鬥以來，外交官與專家便警告，衣索比亞與鄰國厄利垂亞可能爆發衝突。

泰格瑞省毗鄰厄利垂亞，而目擊者與衣索比亞政府表示，厄利垂亞部隊10月初曾越境進入泰格瑞省支援叛軍，但厄利垂亞否認入侵衣索比亞。

泰格瑞省有反衣索比亞政府的叛軍，也有親政府民兵。兩陣營各有一名相關人士證實衣索比亞與厄利垂亞在邊境集結兵力。

ACLED及上述親叛軍陣營人士還說，衣厄雙方近日曾發生衝突，若獲證實，將是兩國軍隊一個多月來首次直接武裝交火，但是與親政府民兵有關的人士否認此事。

路透社無法獨立證實衣索比亞與厄利垂亞部隊在邊境爆發零星衝突的消息。

厄利垂亞資訊部長格布雷梅斯克爾（YemaneGebremeskel）回應置評要求時，譴責衣索比亞執政黨就邊界附近情勢進行「政治宣傳」，但未直接回應軍事集結或衝突消息。

衣索比亞政府發言人未立即回應置評請求。

厄利垂亞在1993年獨立前，曾是衣索比亞的一個省分，時間長達30年，兩國如今的邊界長逾1000公里。衣索比亞與厄利垂亞曾於1998至2000年間爆發邊境戰爭，造成數以萬計的人喪生。

除了厄利垂亞，衣索比亞政府還指控埃及和正陷於內戰的蘇丹支援泰格瑞省叛軍，厄利垂亞、蘇丹與埃及均否認提供支援。外界憂心，非洲之角（Horn ofAfrica）恐爆發更大規模戰火。