奧克蘭市長韋恩·布朗（Wayne Brown）在接受媒體「Stuff」採訪時表示，他在訪問中國大城市廣州期間，關注了紐西蘭近期舉行的大選。他說：「我搞不懂紐西蘭現在到底是怎麼回事。」

在週二（11月17日）發表的這篇採訪中，他說：「（紐西蘭的）這套體制讓人費解……再看看美國的選舉……選出了一個根本無法運作的政府。歐洲那邊，也已經很多年沒有像樣的選舉了。」

布朗補充道：「民主制度已經風光不再了。說真的，是時候換種模式了。」

紐西蘭本月舉行了大選，但目前選情膠著，勝負難分。預計在11月27日最終結果公佈後，各方將開始進行組閣談判。

「中國模式行得通」

當被問及他所提倡的「替代民主的方案」具體是什麼時，布朗表示，他不想捲入意識形態的討論。

他說：「什麼模式行得通？中國模式就行得通。我是指在經濟增長和實現繁榮富裕方面。」

法新社的報導指出，中國近年來面臨內需疲軟、消費復甦乏力等挑戰，經濟增長速度也較過去明顯放緩。此外，北京還被指控存在廣泛的侵犯人權行為，打壓異議聲音、限制言論自由。

美國官員：布朗似乎已經被中國「俘虜」

布朗自2022年起擔任奧克蘭市長，他以言辭激烈、常有出格言論而聞名。他這次「民主體制風光不再」的言論招致了美國駐惠靈頓大使館官員賈裡德·諾維利（Jared Novelly）的抨擊。

諾維利在社交平台X上寫道：「我想，要接收情報簡報，紐西蘭政府官員至少得具備一定的智力水準；從這位市長的言論來看，他顯然沒達到這個門檻。」

「美國和紐西蘭之所以能建立起成功的民主制度，靠的絕不是那種『覺得讓民眾參與決策太麻煩』的態度。」

諾維利也在接受紐西蘭國家廣播電台（RNZ）採訪時表示，布朗似乎已經被中國「俘虜」了。他表示，願意與這位市長交流，但又說：「你知道，想要越過他門前那道『紅旗』，恐怕沒那麼容易。」

紐西蘭是「五眼聯盟」情報共享機制的成員國，該聯盟的其他四個成員國是美國、英國、加拿大和澳大利亞。

紐西蘭曾因對中國採取較為溫和的立場而受到批評——被指責把貿易關係置於盟友的安全關切之上。不過近年來，惠靈頓在對華態度上也曾有過公開轉強的時候，例如，8月份一份來自情報機構的報告指控中國從事間諜活動，中國駐紐西蘭大使館則對此予以堅決否認。

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