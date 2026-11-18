美國總統川普18日抵達深圳，將於19日與中國大陸國家主席習近平、俄國總統普亭舉行三方峰會。英國廣播公司（BBC）說，三人將於深圳麒麟山莊舉行會面，當地的維安工作已大幅加強。

報導說，麒麟山莊離APEC主場約30分鐘車程，該地與習近平的父親習仲勛有淵源，還曾接待過已故北韓領導人金正日。

報導引述專家看法，北京選擇此處是將會晤定位為亞太經濟合作會議（APEC）期間的場邊會面，而非單獨的高規格峰會。對外交場合而言，面會地點本身就是一種訊息。

芝加哥帝博大學格雷斯的具敏善博士說，北京選擇更隱密的場所而非正式會議場合，顯示這次會議「更像附屬活動，而非獨立、重要的峰會」。「因為作為APEC東道國，中國希望APEC為主要活動，不希望三方會談搶其風頭」。

紐約大學袁紹御也說，麒麟山莊相對容易確保安全，且靠近機場方便川普會後直接離開。「與北京官方場所相比，這次會晤的正式程度較低，約1小時的會務被定位為工作性質。儀式性越低，即使會談沒有任何實際成果，政治成本也愈低」。