今年的東協峰會及相關峰會甫在馬尼拉閉幕，美國處理東協事務官員今天在線上記者會中表示，美國在東亞峰會上再次強調台海和平與穩定的重要性，並反對任何單方面改變現狀的行為。

第49屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會及相關峰會於15日至17日在菲律賓馬尼拉舉行，相關峰會包括：東協與各對話夥伴之間的加1峰會、東協加3峰會、東亞峰會（EAS）以及東協-美國特別峰會等。

美國東協事務大使凱文．金（Kevin Kim）今天下午主持線上記者會，簡報東協-美國特別峰會成果。

中央社記者詢問與會領袖是否有在峰會上討論台灣海峽局勢，凱文．金表示，美國在東亞峰會中再次重申並強調台灣海峽和平與穩定的重要性，這對印太地區安全與繁榮至關重要。

他補充，美國反對任何單方面改變現狀的行為。

東亞峰會於17日下午舉行，由東協11個會員國和8個對話夥伴的領袖或代表與會，截稿時主席聲明尚未發布。

但根據澳洲總理府的新聞稿，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在發言時，提倡台海和平與穩定，反對任何單方面改變現狀的行動，並鼓勵各方透過對話而非脅迫或武力方式解決爭端。

艾班尼斯指出，區域國家應共同維護印太地區和平、穩定與繁榮，東亞峰會等多邊對話平台有助於建立信任、降低誤解風險。

日本首相官邸在東亞峰會後也公布摘要指出，首相高市早苗在會上重申台海和平與穩定對國際社會至關重要，日本對台基本立場維持不變，其他與會國家同樣強調台海和平與穩定的重要性；摘要未提及這些國家的名稱。

另一方面，美國總統川普（Donald Trump）在17日東協峰會與相關峰會落幕當晚，趕到馬尼拉參加傍晚召開的東協-美國特別峰會，以及四方安全對話（Quad）領袖會議。

Quad會後聯合新聞稿提到「強烈反對任何企圖透過武力或脅迫單方面改變現狀的行動」，但未點名任何國家或地點。

這是川普連續第2年前來東南亞出席東協峰會。

凱文．金表示，儘管美國與東南亞距離遙遠，川普仍認為與東協各國領袖維持對話及關係十分重要，因為最高層級的個人外交無可取代。