美中在敏感技術上的競爭日益加劇之際，美國總統川普17日在菲律賓馬尼拉舉辦的「四方安全對話」（Quad）峰會上表示，該聯盟將啟動一項「四方AI加速器」計畫，將投入逾8,500萬美元，以擴大可信賴的AI生態系在印太地區的使用。

川普表示，「我們希望確保這項關鍵技術的未來，能由與我們擁有共同價值觀和共同利益的國家主導。我們希望確保它能盡可能發揮最大作用」。

川普也宣布了一些四方安全對話的新舉措，包括設立商業領袖論壇，以及計劃舉行海上巡邏機演習。

川普指出，四方安全對話正在推動關鍵礦物方面的協議，「以確保我們所有國家不會因為單一外國供應商而容易受到脅迫」。中國在全球稀土供應鏈中占據主導地位，因此劍指中國意味濃厚。

其他四方安全對話國家領導人，都對這段夥伴關係表示肯定。澳洲總理艾班尼斯表示，17日的討論聚焦在四國的經濟前景，包括關鍵礦物、稀土和海上安全等議題。

日本首相高市早苗強調四方安全對話在促進區域和平與穩定方面的作用。印度總理莫迪則表示，該聯盟的目的是為印太地區提供「可信賴的解決方案」。

川普這次亞洲行結束在菲律賓的第一站行程後，19日將在深圳與中國國家主席習近平會晤，隨後還將舉行備受矚目的美中俄三方峰會。

卡內基國際和平基金會資深研究員Sameer Lalwani表示，「在川習會之前先舉辦四方安全對話會議，是在強烈提醒外界，美國仍然相當重視這個與中國競爭影響力和實力的聯盟」。