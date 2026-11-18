日本首相高市早苗今天赴菲律賓英雄墓園獻花，向第二次世界大戰期間為捍衛菲律賓而犧牲的軍人致意。

根據菲律賓陸軍新聞稿，高市前往位於大馬尼拉地區塔古市（Taguig）的英雄墓園（Libingan ng mgaBayani），在無名戰士墓（Tomb of the UnknownSoldier）前獻花。

日本外務省同日發布聲明指出，高市於當地時間上午10時50分抵達英雄墓園，並向無名戰士墓獻花，全程約10分鐘。

菲律賓方面由陸軍參謀長塔姆普斯（ChristopherTampus）擔任接待官，陸軍安全與護衛營提供軍禮迎接。

高市於16日抵達馬尼拉，出席由菲律賓主辦的第49屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會及相關會議。

菲律賓英雄墓園設立於1947年，主要安葬第二次世界大戰期間服役的菲律賓軍人，後來逐漸成為菲律賓已故總統、愛國人士、國家級藝術家與科學家的長眠地。

根據美國駐菲律賓大使館資料，二戰期間，26萬名菲律賓軍人在美國國旗下參戰，逾5萬7000人以美軍或菲律賓游擊隊員的身分，在菲律賓戰場犧牲。

菲律賓與日本於1956年7月23日正式恢復外交關係，今年滿70週年，兩國以「共同編織未來：和平、繁榮與可能性」（Weaving the Future Together: Peace,Prosperity, Possibilities）為主題，紀念長期友誼及合作成果。

菲律賓與日本今年5月將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」，進一步加強雙邊合作，範圍廣及國防、安全、經濟與科技等領域。