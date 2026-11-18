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北京：美中俄峰會談全球和平重要問題 深圳已嚴格維安
美中俄元首首度會晤明天將登場，中國外交部發言人郭嘉昆今天對此表示，3國元首將就事關全球和平的重要問題深入交換意見。
據央視新聞等媒體報導，郭嘉昆18日在外交部例行記者會上，被問到中方對這次會晤有什麼樣的期待時，表示3國元首將就事關全球和平的重要問題深入交換意見，並會即時發布會晤的相關消息。
當前全球重要的安全議題，包括俄烏戰爭、美以攻打伊朗及核裁軍等。華府先前曾暗示，三方峰會不會觸及烏克蘭議題，但美國總統川普（Donald Trump）隨後卻改口稱會討論。
藉亞太經濟合作會議（APEC）的平台，美中俄元首首次會晤19日將在深圳麒麟山莊登場。這是深圳市委、市政府的重要接待基地。
前往麒麟山莊的主要道路入口已有多名警力看守，而在沁園路一側的門口，警察嚴格緊盯所有車內拍攝的人員，並要求確認刪除照片、不可發布在社群媒體上。
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）18日凌晨乘專機抵達深圳，將出席APEC經濟領袖會議。中共中央政治局常委蔡奇前往機場迎接。上午，中國國家主席習近平已與普丁會見。這是繼今年5月後，普丁年內第2次訪問中國。
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