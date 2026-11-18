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民主剛果伊波拉疫情釀5568死 WHO：將展開疫苗試驗
世界衛生組織（WHO）今天宣布，2款針對邦迪布焦伊波拉病毒研發的候選疫苗，最快下週將在剛果民主共和國疫區展開臨床試驗，這波疫情已在當地造成5568人死亡。
法新社報導，邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyovirus）是較罕見的伊波拉病毒株，目前尚無疫苗或治療藥物。民主剛果今年5月宣布爆發的這波疫情急速蔓延，已被列為國際公衛緊急事件。
根據世衛統計，幅員遼闊的民主剛果正經歷史上最嚴重的伊波拉疫情，累計1萬1376例確診，其中5568人死亡。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦總部的記者會上表示：「我們預期2款針對邦迪布焦病毒研發的候選疫苗，最快下週將展開試驗。」
這項在民主剛果進行的「杜梅尼試驗」（Tumainitrial），是能同時測試多款疫苗安全性、有效性及誘發免疫反應能力的單一架構，並採取「環形接種」（ring vaccination）策略，替被認定具高度感染風險的接觸者接種疫苗。
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