美國總統川普今天會晤菲律賓總統小馬可仕，他表示美國剛與菲律賓達成「重大貿易協議」，但他未透露任何細節，馬尼拉當局也未宣布任何協議。

路透社報導，川普在菲律賓總統府舉行的午宴上說：「我們剛敲定一項重大貿易協議，這是我們到目前為止達成的最大貿易協議，而且對兩國來說是公平協議。」

他還說：「我們對此非常滿意，原本不知道這件事會發生，但進展非常迅速，對雙方而言都是一項極好的協議。」

兩國公布的行程中都未提及貿易協議談判。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）辦公室對於川普所指的協議未立即置評。菲律賓駐美大使也未立即回應置評請求。

川普昨天表示，泰國將取消對美國商品的關稅，並移除美國商品進入泰國時面臨的重大非關稅障礙，這些措施將納入預計未來幾週內敲定的貿易協議。