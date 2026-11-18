美國總統川普訪菲律賓舟車勞頓，一下飛機即馬不停蹄工作，菲律賓總統小馬可仕昨晚特別安排菲律賓國民速食品牌「快樂蜂」（Jollibee）餐點，讓川普及隨行訪團吃宵夜，補充體力。

川普昨天下午抵達馬尼拉，出席「四方安全對話」（Quad）領袖會議及東協-美國特別峰會，今天午前抵達菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañan Palace），與小馬可仕進行雙邊會談。

小馬可仕在開場致詞中表示，知道川普這次來訪停留時間不長，但希望讓他品嚐「馬尼拉的味道」，於是請工作人員外送「快樂蜂」餐點，當作川普及隨行訪團的宵夜。

他介紹，「快樂蜂」是菲律賓很受歡迎的速食品牌，特別是炸雞，人氣甚至超越肯德基（KFC），「總統先生，您工作相當辛勤，這頓宵夜就當是補充能量吧！」

「快樂蜂」是菲律賓廣受歡迎的本土速食品牌之一，由華裔企業家陳覺中（Tony Tan Caktiong）創辦於1978年，以炸雞、漢堡、菲式義大利麵和蝦醬麵等餐點聞名，此品牌目前在全球17個國家經營超過1600家分店。

有老一輩旅菲台商回憶，「快樂蜂」曾於1986年進軍台灣，大約2年後退出。

川普在會談開場致詞稱讚菲律賓總統府馬拉坎南宮的建築風格與布置，並說美菲兩國人民擁有共同歷史、價值觀及利益，兩國同盟關係「比過去任何時刻都更穩固」。

雙邊會談之後，川普啟程前往中國深圳，出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動。