俄羅斯總統普亭18日在深圳舉行的APEC峰會會晤大陸國家主席習近平時表示，「保障亞太地區的和平與繁榮是我們的共同目標，正如您常說的那樣，我們將攜手並進，為增進兩國人民福祉而奮鬥。」

俄羅斯衛星通訊社報導，他對習近平說：「將亞太經合組織各代表團會面地點選在這裡，在這座無疑是中國繁榮象徵、快速發展、如此美麗的城市並非偶然。深圳是最大的超大都市之一，是一個值得效仿的好榜樣。」

普亭提到，中俄在25年前簽署的《中俄睦鄰友好合作條約》基礎上蒸蒸日上，兩國的貿易額已連續幾年大幅超過2,000億美元大關。這是我們不久前為自己設定的目標。「而且總的看來，今年我們不僅將再次達到這一水平，而且我們的貿易額還將呈現良好的增長態勢。」

他表示，得益於北京方面倡議實施的免簽制度，俄中互訪旅遊客流正在成長。

普亭於18日凌晨抵達深圳，出席亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議。他在深圳的行程十分緊湊，其中包括參加俄羅斯、中國和美國領導人之間的首次三方會面。此外，總統還將出席亞太經合組織高峰會的相關活動，並訪問深圳北理莫斯科大學。