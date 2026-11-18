美國總統川普展開亞洲行，18日訪問菲律賓總統府馬拉坎南宮，與菲國總統馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）會面，預定當天稍晚飛往中國大陸。

CBS新聞與紐約時報報導，川普身穿西裝、打著紅色領帶，抵達馬拉坎南宮時受到軍方儀隊迎接。他與身穿菲律賓傳統巴龍襯衫的馬可仕並肩站在兩國國旗前，川普敬禮，軍樂隊則演奏兩國國歌。川普隨後在訪客簿上留言：「這真是莫大的榮幸。美國愛你們！」

川普參觀總統府部分建築後，在會談中表示：「我們的人民擁有共同的歷史、共同的價值觀、共同的利益，以及共同的建築品味。」他還說：「我很喜歡你們把這裡打造的樣子。」

雙方在公開會談中均讚揚美菲關係。川普形容美菲同盟是「美國在太平洋地區歷史最悠久、最重要的同盟關係之一」，菲律賓也是區域安全的重要支柱。他說：「我們的同盟關係從未如此良好。」川普並表示，兩國可在科技、能源及國防領域進一步合作。路透則報導，川普表示不擔心目前爭議激烈的南海局勢。

談到能源合作，川普指出，美國是全球最大的石油與天然氣生產國，委內瑞拉的石油儲量及阿拉斯加一條新輸油管線，將讓美國能以低廉價格向盟友提供充足能源。他還將委內瑞拉的石油儲量形容為「我們新取得的資產」。

川普談及美國政府支持對菲律賓軍售時，也讚揚美軍在伊朗的行動。他說：「客氣一點說，我們在伊朗的表現非常好。」

馬可仕則透露，幕僚在會談前一晚從菲律賓炸雞連鎖店快樂蜂（Jollibee）訂購外送，為美國代表團送上「宵夜」。他對川普說：「這能讓你更有精神，應付接下來所有的工作。」馬可仕還宣稱，快樂蜂在美國的受歡迎程度已超越肯德基（KFC），川普則稱這「太棒了」。

馬可仕也表示，雙方18日不會簽署人工智慧供應鏈倡議「矽盛世」（Pax Silica）的相關協議。這項由美國主導的倡議，旨在建立不依賴中國的人工智慧產業供應鏈，但在菲律賓遭遇阻力。

菲律賓是美國在亞洲歷史最悠久的條約盟友，但當地社會對美國推動的AI計畫感到不安，也質疑華府作為合作夥伴的可靠程度。川普到訪前，馬尼拉出現抗議活動，示威者高舉「川普滾出去」（Trump Out）的標語、將川普畫成小丑或惡魔的圖像，以及呼籲民眾抵制「矽盛世」的標語。