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川普盼深化東南亞經貿合作 安華籲持續強化關係
美國總統川普昨天在東協與美國特別峰會上表示，致力加強與區域夥伴的經貿關係，盼擴大關鍵礦產、稀土元素及磁鐵領域合作；馬來西亞首相安華今天透過社群媒體臉書強調，雙方應持續深化關係，讓人民感受到實際利益。
菲律賓為今年東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，於15日至17日在馬尼拉主辦第49屆東協峰會及相關峰會。
新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，川普表示，美國已在區域內達成多項重大協議，涵蓋能源、關鍵礦產及科技。
川普指出，自從他重返白宮以來，已與馬來西亞、柬埔寨、印尼，以及日本、韓國和幾乎所有與會國家達成重大貿易協議。
他並說，全球約1/4的海運交通經由馬六甲海峽（Strait of Malacca），凸顯東南亞在國際貿易上的戰略重要性。
川普表示，美國致力於加強與區域夥伴的經濟關係，希望擴大在關鍵礦產、稀土元素及磁鐵領域的合作。
另外，安華今天在臉書（Facebook）表示，這次會議為東協與美國加強貿易、投資及科技等共同關切領域的合作創造機會。雙方應持續深化關係，讓人民感受到實際利益。
安華指出，他參與在菲律賓馬尼拉舉行的第49屆東協峰會及相關峰會，展現馬來西亞持續奉行平衡外交政策、拓展戰略合作網路，確保東協的聲音與利益在國際上持續受到尊重的承諾。
在泰柬衝突部分，大馬媒體報導，川普表示，他在去年東協峰會期間與安華合作，促成這項歷史性協議，讓兩國實現停火，華府仍致力於維護停火，並確保協議全面落實。他並肯定安華為促成柬泰達成「吉隆坡和平協議」所展現的投入與合作。
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