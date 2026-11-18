美國總統川普今天與菲律賓總統小馬可仕舉行雙邊會談前表示，美國自他上任以來支持大幅增加對菲律賓軍事融資，迄今已批准超過50億美元軍售，未來將持續深化雙邊防衛合作。

川普昨天下午抵達馬尼拉，出席「四方安全對話」（Quad）領袖會議及東協-美國特別峰會，今天對菲律賓展開短暫國是訪問，午前抵達菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañan Palace），與小馬可仕進行雙邊會談。

他在會前致詞中表示，美菲作為太平洋地區歷史最悠久、最重要的盟友之一，關係「比過去任何時刻都更穩固」。

川普指出，自他上任以來，美國對菲律賓的「外國軍事融資」（FMF）大幅增加，並批准超過50億美元軍售。

他表示，美國正在擴大軍工產能，目前有21座工廠正在興建，軍事工業基礎的產能將大幅提升，未來盟友採購美國武器後，將不必再等待太長時間，並強調，美國只向朋友提供軍事裝備。

川普自豪說，美國擁有全球最先進的軍事裝備，包括愛國者（Patriot）防空飛彈系統、薩德反飛彈系統（THAAD）及戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈等。

在能源合作方面，川普表示，美國已是全球最大的石油與天然氣生產國，在阿拉斯加（Alaska）興建的天然氣管線計畫，將向太平洋地區盟友及夥伴出口價格合理、供應充足的能源，菲律賓將是這項計畫很自然的合作夥伴，雙方正就此努力。

川普也提到，美國擁有全球最先進的民用核能產業，菲律賓若在核能發電計畫中採用美國技術，將凸顯兩國關係的重要性。

在經濟合作方面，川普指出，美、菲、日提出呂宋經濟走廊（Luzon Economic Corridor）倡議，目標吸引理念相近國家投入1000億美元資金，如今相關投資不斷湧入，美國將持續支持菲律賓關鍵產業及安全領域發展。

小馬可仕致詞時表示，菲美之間有許多新的合作契機，包括在人工智慧領域，有信心以新的方式來深化雙邊關係。

川普結束會談開場致詞後，有媒體詢問他是否擔憂南海局勢，川普回答「完全不擔心」，並表示相關問題「會得到處理」。

至於美菲是否會在川普訪菲期間簽署「矽盛世」（Pax Silica）相關協議，美國駐菲律賓大使李普頓（Lee Lipton）回應，沒有簽署安排。

川普此行適逢美菲建交80週年及簽署共同防禦條約（MDT）75週年。菲律賓外交部會前表示，2位領袖預計討論區域和平與安全、貿易與投資、經濟安全、人民交流、跨國挑戰，以及海外菲僑福祉與權益保障。

雙邊會談之後，川普啟程前往中國深圳，出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動。