美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）傳出將於12月上旬訪問日本，並與日本防衛大臣小泉進次郎舉行會談。日本政府預計在今年底前完成「安保相關3文件」修訂，雙方預料將針對日本增加防衛預算，以及駐日美軍經費分攤等問題交換意見。

朝日新聞報導，多名日美關係人士透露，兩國政府正協調赫格塞斯12月上旬訪日的行程。

川普政府先前已要求包括日本在內的盟國，將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%，日本如何回應美方要求，將成為這次會談的焦點之一。

不過，日本政府目前傾向不在新版安保相關3文件中，明確訂出未來5年內將防衛支出提高至GDP3.5%的目標，而是希望透過文件中提出的防衛能力強化措施，向美方說明日本增加國防投入的方向，爭取美國理解。

除了防衛預算，2027年度起為期5年的駐日美軍經費分攤問題，也預料將是雙方討論的重點。

目前日本每年平均負擔約2110億日圓的駐日美軍經費，美方希望將金額提高至現行的約3倍。日本政府則考慮增加至約1.4倍，也就是每年平均超過3000億日圓（約新台幣620億元），但雙方提出的金額仍有相當大的落差。

日美兩國政府目前持續進行協商，希望能在今年底前就新一輪駐日美軍經費分攤達成協議。

如果這次訪日行程順利成行，將是赫格塞斯繼去年10月後再度訪問日本。