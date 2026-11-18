法國司法部長今天向國會表示，近幾周因生活成本高漲與高中抗議引發的示威活動期間，法國警方已逮捕或拘留約1萬5000人。與此同時，法國各地今天又有超過10萬人走上街頭示威。

法新社報導，司法部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，自10月17日以來針對通膨與薪資問題的抗議活動中，共有7184人遭到拘留，其中部分抗議演變成大規模暴動。另有8000人在高中生針對校園條件發起的抗議中被拘留。

達馬南指出，因生活成本抗議被捕的案件中，已有3053件遭到起訴，其中466件已宣判徒刑，有195人直接入監服刑，其他人則獲判緩刑。

他說，這些被捕的人中有4523名成年人以及2661名未成年人，目前仍有5名未成年人遭到羈押。

另一方面，在工會發起新一波全國公務部門罷工以要求加薪後，法國各地今天有超過10萬人參與抗議活動。

在這波最新示威行動中，高中生與大學生也加入民間企業勞工與退休人員的行列，針對生活成本及其他社會議題向政府表達不滿。

工會表示，全國有超過50萬人參與抗議，其中包括巴黎的17萬5000人；內政部則統計全國總人數為14萬6000人，首都巴黎為2萬8000人。

隨著法國政府趕在明年總統大選前通過旨在削減赤字的2027年預算案，這個歐洲聯盟（EU）第2大經濟體近1個多月來飽受高中封鎖行動與抗議活動衝擊，而極右派正虎視眈眈企圖在明年大選掌權。

38歲護理師托斯（Aurelane Thos）身穿藍色刷手服，與拿著「調高薪資」紙板標語的同事一同遊行。

托斯告訴法新社：「學校的狀況、醫院的狀況、學校與醫院的人力配置，以及所有公共服務日益惡化的情形，這些都是讓我們深感共鳴的問題。」