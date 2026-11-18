美國檢察官表示，一名男子在愛爾蘭持斧頭突破機場安全警戒線，破壞一架價值6000萬美元（約新台幣19.8億元）的美國空軍國民兵C-130「大力神」（Hercules）運輸機，導致飛機無法運作，也不可能再度飛行。

衛報18日報導，根據17日解封的美方起訴書，這起事件發生在4月11日，地點位於愛爾蘭西部的香農機場（Shannon Airport），被告是48歲的歐柯蘭（Daithi O’Corrain）。

美國檢方指出，歐柯蘭為這起攻擊策畫數月，曾在網路上搜尋C-130運輸機的構造資訊、查詢可供潛入機場的座標，並訂閱提供即時航班追蹤資訊的手機應用程式。檢方也指控他試圖聯絡一名曾參與香農機場闖入事件的人士，並訂購鎵（gallium）膠囊。鎵是一種可腐蝕鋼材、破壞鋁材的化學物質。

起訴書指出，歐柯蘭當天凌晨4時40分左右突破機場周界防線，破壞飛機後方機組人員艙門的鎖定裝置，闖入停放在滑行道上的C-130運輸機。這架飛機當時正要前往另一個國家執行軍事任務。

歐柯蘭利用機組人員的吊床遮住機窗，但未遮蔽駕駛艙擋風玻璃，接著將自己封鎖在機艙內，以綁帶、支架和螺絲固定艙門，並在艙門滑軌放入混合環氧樹脂的滾珠，防止艙門開關。檢方也指控他切斷飛機液壓管線、砸毀駕駛艙儀表，並將滾珠倒入油箱。

美國聯邦調查局（FBI）紐約辦公室主任巴納克爾（James Barnacle）指出，這不是一時衝動的破壞行為。歐柯蘭在攻擊後立即遭愛爾蘭警方逮捕，並被控刑事毀損及非法侵入。支持者形容他是獨立和平運動人士。一群自稱歐柯蘭友人的人士在網路上發起募款，表示他破壞C-130運輸機，是為了抗議美國對伊朗發動戰爭，以及美國支持以色列在加薩的戰爭。

歐柯蘭被控破壞美國政府財產。美聯社報導，他目前未遭美方羈押，提訊日期也尚未排定。若罪名成立，最高可面臨10年有期徒刑。曼哈頓聯邦檢察官麥唐納（Jamie McDonald）表示，這份起訴書傳達了「明確而強烈的訊息：攻擊美軍資產，進而危害我們國家安全的行為，絕不會被容忍」。