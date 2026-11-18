新加坡總理黃循財在馬尼拉與美國總統川普會面。黃循財表示，美國維護區域和平穩定扮演重要角色；東協與美國夥伴關係互惠互利，東南亞穩定繁榮也將為美國創造更多機會。

黃循財今天在社群平台臉書發文表示，很高興在馬尼拉舉行的東協美國特別峰會上與美國總統川普（Donald Trump）會面，雙方就區域及全球局勢發展進行了良好交流。

「美國長期以來在維護本區域和平與穩定方面扮演重要角色。東協與美國的夥伴關係互惠互利，東南亞維持穩定與繁榮，也將為美國創造更多機會」，黃循財指出，明年適逢東協與美國建立對話關係50週年，也正值新加坡擔任東協輪值主席國，期待未來持續深化雙方穩固夥伴關係。

菲律賓為今年東協（ASEAN）輪值主席國，於15日至17日在馬尼拉主辦第49屆東協峰會及相關峰會。菲律賓方面15日表明無法在任內完成南海行為準則（COC）談判，但已促成各方就約8成內容達成共識，接下來將交棒新加坡繼續推進。

黃循財表示，東協期待儘快與中國達成一份有效、具有實質內容的「南海行為準則」並符合國際法，尤其是1982年聯合國海洋法公約，保障所有使用南海各方的權利和利益。

新加坡國防部長陳振聲去年訪美時，重申與美方緊密國防事務關係和互利的夥伴合作。美國國防安全合作署今年初在官網發布聲明，批准向新加坡出售P-8A海上巡邏機及相關裝備，並指海上作戰力量有助提升星國應對威脅。

此外，美國近日擴大先進半導體出口管制，將新加坡等國納入須取得許可規範。新加坡當局指出，正持續與美國相關主管機關溝通，了解適用範圍及執行方式，並探討如何協助新加坡企業取得可信賴的半導體供應管道。

聯合早報報導，黃循財今天起到中國進行訪問，這是他2024年主政以來第3次訪中。除了出席在深圳舉行的第33屆亞太經濟合作會議（APEC），他也將會見中國國家主席習近平和國務院總理李強。