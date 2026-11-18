彭博報導，美中俄峰會前夕，日本首相高市早苗17日藉在菲律賓馬尼拉出席四方安全對話領袖會議的機會，與美國總統川普短暫單獨交談，希望在三大強權領袖會晤前，再次確認日美關係穩固。高市去年拋出「台灣有事」答詢，引發北京強烈不滿，日中關係陷入冰點，川普又偏好直接與其他大國領袖談判，使日本在這場外交角力中面臨棘手處境。

川普預計19日在深圳與中國大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭舉行三方會談，可能在其他相關國家缺席的情況下，討論攸關全球局勢的重大議題，已引發疑慮，令人聯想到1945年美英蘇三國決定戰後國際秩序的雅爾達會議。不過，外界預期這場峰會不太可能在結束現有衝突或軍備管制方面取得重大突破。

高市與川普17日晚間先在菲律賓共同出席日本、美國、澳洲及印度四國組成的「四方安全對話」（Quad）領袖會議，隨後參加菲律賓總統馬可仕主持的歡迎晚宴，並在會場短暫單獨交談。日本外務省指出，雙方就印太情勢等議題交換意見，確認未來將繼續密切合作，但未提及是否具體談到台灣問題。

這是高市近期二度在川習會前，尋求與美方協調。川高9月在紐約聯合國大會期間會面，當時川普即將在華府接待習近平。

高市去年表示，若中國對台灣發動軍事入侵，可能構成威脅日本存亡的事態，符合日本行使集體自衛權的法律條件。這番言論激怒北京，中方隨後從外交、政治及經濟層面反制，尤其針對日本依賴的稀土與關鍵礦物施壓。

日本同時承受俄羅斯壓力。17日有2架疑似俄羅斯軍機短暫侵犯日本福岡縣沖之島附近領空，日本航空自衛隊緊急升空應對，東京隨後向莫斯科抗議。

彭博指出，日本長期重視多邊合作，但川普偏好與其他大國領袖直接談判，加上美國對亞洲安全事務的承諾出現減弱跡象，使日本擔憂區域權力平衡受到衝擊。