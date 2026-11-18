法國群眾今天再次罷工示威，這波社會運動延續近兩個月，許多商家慘遭洗劫或營業額暴跌。巴黎一家手機店經理說，被砸的櫥窗「破了就破了，我也不打算裝木板，白花更多錢」。

今天上街的示威者包括勞工、退休人士、學生和公部門人員，他們要求增加教育資源，以及得到更高的薪資。

法國總工會（CGT）和大巴黎區工會聯合組織聲稱全國超過50萬人上街，包括巴黎17.5萬人；內政部則估計全國14.6萬人參加，巴黎警署估計首都有2.8萬人上街。

法國政府上週宣布將基本薪資從每月稅後1477.93歐元（約新台幣5萬3500元）調高至1502歐元，漲幅為1.6%，自今年12月1日起生效。但工會稱之為「麵包屑」，法國總工會秘書長比內（Sophie Binet）今天要求所有薪資立即調高至少5%。

在巴黎，遊行隊伍從民族廣場（Place de la Nation）經狄德洛大道（Boulevard Diderot）行至義大利廣場（Place d'Italie）。

狄德洛大道上許多店家數週來持續用木板封住櫥窗以防遭打破，同時將門微微打開，或張貼字條說明正常營業。

大道上一家手機店櫥窗破裂，用膠帶簡單貼起來，店內有師傅在修繕。店經理喬登（Jordan）接受中央社記者訪問時說，櫥窗是在10月17日示威暴力最嚴重那天遭人打破。

他希望這場社會危機盡快結束，讓大眾恢復平靜生活，但他並不樂觀，「我現在覺得，這場運動將一直持續到選舉⋯所以我不打算馬上修好櫥窗」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）10年任期進入尾聲，總統大選第一輪投票將於2027年4月舉行。

喬登表示，今天遊行隊伍經過店門口，「我不得不關店，因為我賣手機等通訊設備，屬於高風險商店」。在10月17日示威期間，巴黎約450家商店遭到闖入洗劫或破壞，其中許多是手機店、動漫玩具店、運動用品店、超市和奢侈品牌。

喬登一直等到傍晚5時，當遊行隊伍離開狄德洛大道後才敢開門。數週來，為了確保店面不被砸毀、商品不被竊取，他每週五都提早打烊，以便把所有手機、螢幕等高價商品收起來，並於週六遊行日關門，「反正開了也沒用」。

他說，這場運動從9月下旬持續至今近兩個月，營業額約下滑20%到30%，對一家小店影響相當大。

喬登不反對示威者的訴求，「年輕人為某些事抗爭，這沒有問題，但像在巴黎那樣破壞、打劫，當然不行，那些人出於破壞的快感，能拿什麼就拿什麼」，雖然10月17日之後未再出現大規模洗劫，但上週遊行日，同一條路上不遠的一家商店櫥窗仍遭砸破。

對商家來說，一年中買氣最旺的耶誕節即將到來，往年此時，商店通常已布置好充滿節慶氛圍的櫥窗，積極宣傳及販售各式禮品和食品。如今，就連不在遊行路線上的鬧區，也仍有許多店家用木板封住櫥窗，乾脆省了布置。

本月初，法國政府鼓勵各城市和各省允許商家特別於週日營業，直到耶誕節，以協助商家彌補因示威暴力而蒙受的損失。