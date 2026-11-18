比利時學生今天再度走上布魯塞爾街頭，抗議教育經費被削減、學費不斷上漲。部分群眾封鎖道路、破壞公共設施並與警方發生衝突，警方則出動水砲車驅趕示威者。

不滿教育成本攀升、資源分配不均壓縮受教權，比利時的學生組織從10月初開始舉辦各項請願與示威，其中列日的抗爭行動特別激烈，部分學校發起封校與罷課，有些人在示威期間破壞公共設施、商家玻璃並縱火。

學生組織於17日再度走上街頭，在布魯塞爾鬧區中遊行示威，要求政府正視學費上漲、公共交通費用高昂，以及學校硬體設備破舊不堪等教育問題。

一名參與多次示威遊行的大學生卡農告訴中央社記者，學費不斷上漲，學習的成本越來越高，已成了很多人的負擔。如果這種狀況不改變，以後獲取知識就會變成一種特權而非平等的機會，因此必須站出來發聲，直到政府聽到學生的訴求為止。

今天的示威遊行於上午11時從布魯塞爾中央車站出發，前往馬杜地鐵站的蘇爾萊德紹基耶廣場（Place Surlet de Chokier），沿路高呼口號、唱歌、演奏樂器，遊行隊伍中包含大學生、高中生與教師團體。

遊行約在下午1時30分左右結束，然而部分參與示威的群眾不但未散去，反而往附近的鬧區新街（Rue Neuve）前進，並且向建築物丟擲漆彈、施放煙火並以共享單車與路障封鎖部分路段。

警方與示威者一度在鄰近新街的羅吉耶廣場（Place Rogier）附近對峙，隨後警方於下午2時30分以優勢警力並出動多輛水砲車展開強力清場，部分示威者轉往附近巷弄，警方隨後追趕。

據布魯塞爾時報報導，警方約在下午3時完成驅離並恢復周邊交通，同時有數名示威者遭到逮捕。警方估計，今天約有3200人走上街頭，不過負責統籌的學生組織表示，超過1萬5000人參與這場活動。