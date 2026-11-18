俄羅斯一架軍用運輸機今天在西伯利亞克麥洛伏州（Kemerovo）墜毀，機上19人全數罹難。

俄羅斯官方塔斯社（TASS）引述國防部說法報導：「一架An-12型軍用運輸機執行例行飛行任務時，在克麥洛伏州墜毀。飛機墜毀在無人居住的地區。機上共有19人，包括機組人員，全數罹難。」

塔斯社報導表示，這起墜機事故的初步原因為機械故障。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述國防部聲明報導：「俄羅斯航太軍（Russian Aerospace Forces）的調查委員會正在事故現場調查，以釐清事件的所有情況。」

克麥洛伏州州長謝列尤克（Ilya Seredyuk）稍早在通訊軟體Telegram表示，雅古諾伏村（Yagunovo）附近發生一起「飛航事故」。

他補充說：「一架途經本州領空的飛機據信已經墜毀。」

謝列尤克在網路上發布一段現場影片，畫面中可見多輛消防車與救護車在黑暗中閃爍警示燈。