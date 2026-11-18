美國總統川普啟動亞洲行，他的內閣團隊對於中國大陸立場歧見卻日漸浮上檯面，甚至被外界形容「內鬥」。尤其是近來對陸立場轉「鷹」的美國財長貝森特與商務部長盧特尼克矛盾日益升高。

綜合華爾街日報與紐約時報等媒體報導，國務卿魯比歐、貝森特與盧特尼克等閣員，最近幾個月來持續在對陸政策方面爆發衝突，包括管制輝達（NVIDIA）晶片出口的嚴格度。

負責制定與執行晶片出口規則的盧特尼克，主張較寬鬆的管制立場；負責管理美中經濟關係的貝森特較為鷹派，且獲得魯比歐、美國貿易代表葛里爾及多數國安會幕僚的支持。

過去一周來，輝達共同創辦人黃仁勳的風波，使衝突更為白熱化，貝森特更傳出當面指責盧特尼克，未對Megaspeed採取行動。

最後，商務部讓步，16日發布更嚴格的晶片出口管制規範，但在新聞稿罕見挑明，這套規範「是依財政部和國家安全委員會的指示撰寫與發布，以處理遠端存取先進超級智慧（SI）晶片和伺服器的問題」，撇清關係的意味濃厚。

商務部和司法部同日發布聯合聲明，澄清調查Megaspeed的行動，指稱商務部2024和2025年就對Megaspeed採取行動，並由司法部接手主導刑事調查，輝達也已在去年6月把Megaspeed列入「禁止銷售」名單。

川普私下在兩派之間搖擺，但仍表達支持盧特尼克。他16日被問及是否考慮撤換盧特尼克時否認，「他表現得很好」。

貝森特在去年關稅戰期間，持續試圖引導美中緊張降溫，但之後對於北京未能履行購買美國產品與加速出口稀土的承諾，感到挫敗，又擔心美國會在科技競賽被追上、及中國大陸AI失控對美國經濟的威脅，因而在晶片管制議題轉鷹。

相較下，盧特尼克去年推出多項激進的出口管制措施，引發中國大陸以斷供稀土報復，之後對於管制便趨於審慎，甚至警告若廣泛管制海外資料中心，可能衝擊美中關係。