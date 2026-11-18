雖然美國聯邦政府退出「聯合國氣候變遷綱要公約」，但隨著民主黨在國會選舉取得大勝，眾多民主黨國會議員和州長出席本屆峰會周邊活動，似在宣示美國重返氣候舞台。佛州民主黨資深眾議員卡斯特表示，美伊戰爭造成化石燃料價格高漲，人民生活遭受重擊，將在國會推動改革，加速讓更潔淨、便宜的能源併入電網。

「骯髒的能源就是昂貴的能源。」卡斯特前天在會場接受本報訪問時表示，必須試圖降低美國國內高昂的電費，太陽能、風能現在已經非常便宜，但是許多公營事業公司靠著製造一些障礙，讓石油、天然氣和燃油繼續作為主要能源來獲利，目前兩黨正共同提出法案來改變這種情況。

卡斯特強調，我們必須回到民主黨的國會、民主黨總統任內所做的那些事情，加速讓更潔淨、更便宜的能源併入電網。

談到輝達共同創辦人黃仁勳風波、美中ＡＩ晶片戰爭，卡斯特批評，中國大陸間諜試圖將美國的先進晶片轉移到中國，「我希望政府和國會已經學到教訓」，我們必須保護我們的科技，也要保護我們與台灣的夥伴關係。我們必須回到正軌，時刻留心中國大陸的意圖；「為了我們的國安利益，不可以讓科技公司主導外交政策」。

美國亞利桑那州眾議員安薩里（Yassamin Ansari）在氣候峰會會場接受本報記者採訪。特派記者林奐成／攝影

亞利桑那州民主黨眾議員安薩里也表示，民主黨正研議在下個會期成立人工智慧特別委員會，自己支持在真正釐清防護機制之前，暫停先進人工智慧的開發，也支持設立人工智慧的「緊急停止開關」（kill switch），或確保ＡＩ公司有獨立稽查人員。

她強調，台積電仍持續在鳳凰城興建廠房，促成美國與台灣很棒的合作關係，我們可以繼續以負責任的方式，推動針對ＡＩ的真正監管。