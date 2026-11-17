美國總統川普今天向東南亞國家協會領袖強調，美國百分之百支持區域夥伴及盟友，若遇到問題可以直接打電話給他；他開玩笑說，如果國務卿盧比歐沒有及時接聽，就會被開除。

川普今天下午抵達菲律賓馬尼拉，在第49屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會及相關峰會閉幕後，出席東協與美國特別峰會（ASEAN-United States SpecialSummit）及菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）主辦的歡迎晚宴。

根據東協峰會國際媒體中心的直播影片，小馬可仕在晚宴致詞時宣布，東協與美國已採納打擊網路詐騙的10項公私夥伴關係原則聲明，以及全面工作計畫，這是雙方特別峰會的直接成果。

他補充，2027年將是東協與美國建立對話關係50週年，以及全面戰略夥伴關係5週年，期待雙方繼續深化合作。

川普在晚宴上強調，美國百分之百支持夥伴和盟友，若遇到問題，可以打電話給他本人、盧比歐（Marco Rubio）或其他官員，並開玩笑說，如果盧比歐沒有及時接電話，就會「被開除」。

他也特別提到美國與菲律賓的關係，表示美菲防務合作已大幅深化，兩國從未像現在這麼緊密。

經貿合作方面，川普讚揚美國與東南亞國家在能源、關鍵礦物及科技領域的合作，特別是稀土及磁鐵，「在座的各位，我們很快就會賺大錢，我們需要磁鐵」。

晚宴前，東協與美國舉行特別峰會，雙方暫未發布相關聲明。菲律賓總統府稍早曾表示，雙方預計討論打擊跨國犯罪及網路詐騙、網路安全、人工智慧、貿易與投資、數位轉型、能源、關鍵礦物、醫療衛生、教育及民間交流等議題。

根據東協初步統計，2025年東協與美國雙邊商品貿易額達5505億美元，美國對東協直接投資則達300億美元，美國是東協最大的單一國家外資來源。

另一方面，消息人士告訴中央社，東協-美國特別峰會的主席聲明，可望提及南海與緬甸議題。

在南海議題上，雙方預期重申維護南海和平、安全、穩定及航行自由的重要性，強調遵守國際法，並應全面有效落實「南海各方行為宣言」（DOC），為「南海行為準則」（COC）談判創造有利環境。

在緬甸問題上，雙方預期將對當地衝突及人道情勢表達深切關切，呼籲實質推進「五點共識」，並要求緬甸軍方、安全部隊及武裝團體降低暴力，停止攻擊平民及民用基礎設施。