美國總統川普今天宣布，美國與泰國已就貿易談判達成共識，雙方並簽署聯合聲明，朝正式達成貿易協議邁進一步。川普表示，根據雙方商定的安排，泰國將對美國商品取消所有關稅。

英國廣播公司（BBC）報導，川普（DonaldTrump）與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）同台時，盛讚兩國將達成「歷史性貿易協議」。

川普告訴記者，這項協議「為更牢固的貿易關係奠定基礎」，將使兩國關係「比以往任何時候都更加緊密」。

川普指出，根據協議內容，泰國將取消對美國商品徵收的關稅，並撤除美國汽車、醫療器材、藥品及乙醇輸入泰國時面臨的「重大非關稅障礙」，例如限制貿易的法律與規範。

美聯社報導，川普還提到，泰國將額外購買價值約26億美元的美國農產品。

川普補充說，他期待「於未來幾週敲定正式協議的細節」。

阿努廷表示，這項協議應能「開創新機會」，儘管還有一些工作待完成，他「有信心協議很快就能準備就緒，供雙方簽署」。