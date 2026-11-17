菲律賓總統小馬可仕今天表示，菲律賓今年成功達成東協輪值主席國的任務，促成南海行為準則（COC）談判重大進展，也推動數位經濟、區域電網互聯等多項合作。

菲律賓為今年東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，15日至17日在馬尼拉主辦第49屆東協峰會及相關峰會。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今晚在峰會閉幕記者會上表示，他認為菲律賓今年成功擔任輪值主席，透過各種機制推動諸多重要工作。

在COC方面，小馬可仕表示，菲律賓原本希望能在輪值主席任期內協調東協與大陸完成談判，雖然最終未能如願，但談判取得正面進展，整體完成度約達85%至90%。

他說，東協與大陸重申將持續努力，完成COC最後階段談判，並確保協議具實質內容及效力，且符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）；各方也同意，在完成COC談判之前，繼續遵循現行南海各方行為宣言（DOC），管控南海局勢。

小馬可仕提到，東協會員國簽署「數位經濟架構協議」（DEFA）是菲律賓擔任輪值主席任內最自豪的成果之一，一旦開始實施，將促進跨境電子商務以及數位支付的共同規則，為中小型企業向外發展鋪下平坦道路。

能源合作方面，透過「東協電網增強版合作備忘錄」（Enhanced Memorandum of Understanding on theASEAN Power Grid），東協會員國將推動區域電網互聯，其中馬來西亞沙巴（Sabah）與菲律賓民答那峨（Mindanao）之間將鋪設首條跨海能源輸送電纜，象徵區域能源共享從陸地延伸至海上。

此外，各國也同意加強能源及糧食安全韌性，以及推動跨境霾害防治合作。

針對緬甸局勢，各國檢視「五點共識」執行情況，支持東協特使促進相關各方對話及擴大人道援助，並採取循序漸進的方式，推進恢復緬甸參與東協外長會議及部長級會議的政治代表權。

他並提到，東協加三（大陸、日本、韓國）及東亞峰會也通過多項成果文件，包括強化海運物流連結、能源與糧食安全韌性，以及加強打擊網路詐騙合作。

小馬可仕因趕場出席美國總統川普（DonaldTrump）相關活動，包括東協-美國特別峰會（ASEAN-United States Special Summit），僅接受一名媒體記者提問便結束記者會。

菲律賓已於峰會閉幕儀式中，將東協輪值主席職務交棒給新加坡。