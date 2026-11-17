駐土耳其代表黃志揚在COP31期間參加周邊專題研討會，向國際社會分享台灣在城市層級推動災害管理、氣候調適的成功經驗。

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）正在土耳其安塔利亞（Antalya）舉行，黃志揚16日獲安卡拉市府邀請，參加在「韌性城市館」（Resilient Cities ）舉辦的「防災韌性城市的共同解方：社區整備與全球合作」（Shared Solutions forDisaster-Resilient Cities: Community Preparedness andGlobal Cooperation）專題研討會。

COP31藍區（Blue Zone）開放給締約方代表，和包括非政府組織、國際組織、聯合國機構等經認證觀察員代表，正式會議談判、小組討論、官方會外活動等都在藍區舉行；綠區（Green Zone）則開放給所有參與者，包含個人、企業等，希望促進政府與私部門的對話合作。

根據駐土耳其代表處提供的資料，研討會由安卡拉市府災害事務處處長艾瑞爾（Özkan Erel）主持，黃志揚以「建構韌性城市的戰略夥伴關係：台灣在城市層級防災與氣候調適之經驗」為題專題報告，與土耳其官方、學界及民間搜救領袖分享台灣在城市治理實務經驗。

黃志揚在演說中表示，台灣不僅具備半導體晶片與資通訊科技優勢，更致力以具體行動落實氣候承諾，「承諾只是意願的宣示，唯有落實執行才能建立真正的信任」。

他提到，台灣和土耳其都面臨地震、極端高溫熱島及強降雨等複合式風險，台灣透過「在地化行動方案」、「由下而上的跨社區與公民防災參與」以及「公私協力（PPP）」3大支柱，動員民間科技企業、電信網路與綠色金融，將防災藍圖轉化為城市可運作的基礎設施。

在綠色工業城市與循環經濟推案方面，黃志揚指出，台灣2005年至2025年間的GDP累計成長達93.13%，同期間碳排放密集度大幅下降48.59%，證實製造業城市能在經濟成長的同時穩健減碳。

另外，台灣將寶特瓶轉化為機能紡織品、自電子廢棄物回收貴金屬，朝2035年都市廢棄物減半及15%資源循環率目標邁進，為土耳其城市提供具體的產業共生參考模式。

在極端高溫調適與智慧防災推案上，黃志揚重點分享台灣3大城市治理經驗，包括都市降溫與海綿城市建設、人工智慧（AI）即時預報與10秒內細胞廣播警訊、透過「世界災害管理聯盟」（WADM）深化跨境城市合作。

黃志揚表示，透過WADM平台與涵蓋「聯合應急與地震韌性」、「數位雙生與海綿城市」及「循環經濟產業發展」等經驗，台灣已做好準備，期盼與安卡拉及全球夥伴城市攜手展開對話、凝聚共識，即刻採取務實的城市韌性及氣候調適行動。