美國總統川普今天在馬尼拉舉行的峰會場邊表示，美國稀土產量將於「10個月內」追上大陸。此外，若情況允許，他將在亞太經濟合作會議峰會期間與俄羅斯總統普亭另外進行雙邊會談。

法新社報導，川普（Donald Trump）與四方安全對話（Quad）成員國會晤前告訴記者：「我們的稀土產量正達到前所未有的水準。他們說，我們將於10個月內追上大陸。」

川普並談到，「若情況允許」，他將在深圳亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與普亭（VladimirPutin）另行舉行雙邊會談。

他還說，北韓領導人金正恩「希望」和他在大陸會面。數小時前，北京方面表示沒有川普與金正恩將會晤的相關資訊。

當被問及金正恩是否會前往大陸，川普回應：「他是希望如此，沒錯。我們拭目以待。」

此外，美國有線電視新聞網（CNN）先前引述消息人士報導，伊朗正研擬計畫，企圖在華府引爆「髒彈」或化學武器，目標鎖定川普政府高階官員。

當被問及此事，川普警告，若真的存在這樣的威脅，伊朗「將付出其他國家從未付出過的代價」。

他說：「我希望威脅不是真的，但我們極為重視此事，因為他們就是一群瘋子。」

伊朗今天則抨擊美國媒體的相關報導為「捏造」。