美國總統川普抵達菲律賓首都馬尼拉，將出席「四方安全對話」領袖會議及東協－美國特別峰會，軍樂隊與儀隊在停機坪迎接，大約13公里外則出現2000名示威者與警方對峙。

法新社報導，示威民眾拿著寫有「川普（DonaldTrump）立刻滾出去」、「拒絕矽盛世（PaxSilica）」等字樣的布條。「矽盛世」是美國推動的一項供應鏈倡議，在菲律賓引發正反意見。

川普預定隨即搭乘直升機前往出席「四方安全對話」（Quad）會議，與印度總理莫迪（NarendraModi）、日本首相高市早苗及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會談。

這場Quad會議是在東南亞國家協會（ASEAN）峰會場邊舉行，也是川普去年1月重返執政後，Quad領袖首次聚首，時值他所屬的共和黨在本月期中選舉慘敗之後。

美國「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）學者何瑞恩（Ryan Hass）告訴法新社，Quad主要目的在於制衡中國的區域影響力，雖然各方一直低調深化協調，但今天這場會議安排的時間很短，恐怕只能寒暄。

但他認為，這次會議的時機別具意義，因為川普兩天後就要和中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行歷史性會晤。

何瑞恩說：「這是為了預先替川普擋下批評，以免他在深圳與習近平及普丁會面時，被指對獨裁者讓步。」

川普預定明天在菲律賓總統府與菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會面，隨後前往中國深圳。

澳洲雪梨（Sydney）「美國研究中心」（UnitedStates Studies Centre）經濟安全計畫主任強納（HayleyChanner）則認為，川普決定將東協納入出訪行程，值得關注，因為「東南亞向來不是美國高度優先關注的地區」。

強納表示，這趟馬尼拉之行「很可能是出於美國試圖進一步推動『矽盛世』倡議，打造從採礦到晶片的完整供應鏈」。

這項倡議目的是抗衡中國在半導體與稀土領域的主導地位，但在菲律賓引發長達數個月的抗議，因為該倡議下位於馬尼拉以北、占地1620公頃的旗艦級人工智慧（AI）製造中心，恐將迫使原住民家庭流離失所。

21歲變裝皇后瑪莉波莎（Mariposa）今天參加抗議時，身穿印有「矽盛世，退場吧！」字樣的黑色長披風。瑪莉波莎向法新社表示：「我們今天聚集在這裡，是為了呼籲停止『矽盛世』倡議，守護菲律賓人的土地。」

川普提名的美國駐菲律賓大使李普頓（Lee Lipton）上週表示，外界盛傳已久、與該場址有關的協議簽署，不會在川普訪問期間進行。