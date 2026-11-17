日相高市早苗今天稍早參加東協相關會議時，跟代替中國國務院總理李強與會的中國官員張柱握手及交談。日媒指出，這是日中關係去年惡化以來，高市首度與中國的閣員接觸。

高市去年11月在國會有關「台灣有事」的答詢，激怒北京當局，導致兩國關係惡化。因此，高市這次先後訪問菲律賓與中國參加國際會議期間，與中國官員的互動備受外界關注。

「朝日新聞」報導，東南亞國家協會（ASEAN）與日本、中國、韓國（東協加三）的領袖會議今天稍早在菲律賓首都馬尼拉登場：日本由高市出席，韓國由總統李在明與會，中方則由農業農村部長張柱代替李強參加。李強已在昨天從菲律賓返國。

這場會議開始前的全員合影，高市與張柱之間站著菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。各國代表回到座位上後，高市面帶笑容主動向鄰座的張柱搭話，張柱隨即起身與高市握手。

「朝日新聞」指出，這可能是高市在兩國關係惡化以來，首度與中方的閣員接觸；日本電視台（NipponTV）則指出，兩人似乎是出於外交禮節而握手，不過這是去年11月日中關係降溫之後，高市首度與中國的部長級官員接觸。

李強已在昨天，也就是高市抵達馬尼拉當天，先行返回中國，雙方因此沒有機會以總理身分接觸。日本政府相關人士推測，「也可能是考量到避免與高市接觸。」

在東協相關會議結束後，亞太經濟合作會議（APEC）峰會緊接著將在明天於深圳登場。這將是日中關係惡化以來，高市與中國國家主席習近平首度有面對面接觸的機會。

儘管預料雙方難以舉行正式會談，但日中兩國領袖如何互動，將成為外界關注的焦點。