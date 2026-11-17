泰國清萊美賽地區的湄公河支流及賽河遭受重金屬污染，引發國會議員關注。數名參議員及人民黨領袖呼籲政府與大陸直接協商，調查涉嫌在緬甸從事採礦活動的相關企業，並要求加強污染監管及補償受影響居民。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，參議員南塔娜（Nantana Nantavaropas）昨天在國會表示，緬甸撣邦的稀土開採活動造成砷污染，河川水檢測出污染物濃度最高達安全標準值的28倍，迫使當局暫停水源取水。

她指出，採礦活動背後涉及大陸投資者，呼籲泰國政府直接與北京協商，從污染源頭解決問題。

南塔娜也批評官員視察受污染社區時，在鏡頭前飲用過濾水作秀，並認為當局提供的2套逆滲透過濾設備，不足以供應美賽地區（Mai Sai）超過2萬戶家庭。她說：「我們需要專業的部長，而不是把自己當成內容創作者的人。」

南塔娜所指的是，泰國內政部副部長傑塞特（JesethThaiset）日前在美賽地區視察水污染問題時，在鏡頭前以自來水洗臉而非直接飲用，引發民眾與輿論質疑。

另一名參議員瑪妮叻（Maneerat Khemawong）則呼籲政府指定主管機關，訂定明確期限及可衡量的改善目標，並向受影響居民提供補償。

泰國人民黨（People's Party）黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）表示，部分地區的污染物檢測濃度超過安全標準30倍，就連稻米也驗出污染物。

他指出，當局目前主要檢查地方自來水管理局的供水系統，這個系統僅占整體用水量約15%，可能導致村落的自行供水系統缺乏充分監督。

納塔蓬呼籲政府在東協（ASEAN）峰會及亞太經濟合作會議（APEC）中提出相關問題。

大陸國務院總理李強上週訪問泰國，與泰國總理阿努廷會面。泰媒「鮮新聞英文報」（KhaosodEnglish）報導，阿努廷表示，有關泰北河川遭有毒物質污染一事，已通報大陸與緬甸。