烏克蘭近日攻擊連接俄羅斯與克里米亞半島（Crimean Peninsula）、造價數十億美元的戰略橋梁，CNN就相關畫面進行地理定位後，確認該橋梁有一部分在烏克蘭攻擊後坍塌。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這座橋梁名為克里米亞大橋（Crimean Bridge），又稱克赤大橋（Kerch Bridge），是俄軍重要補給線，對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也具有重大象徵意義。

俄羅斯2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島後，普丁便將興建該橋梁列為優先要務。

根據俄國國營媒體，克里米亞大橋造價37億美元，全長近19.3公里，是歐洲最長的跨海大橋，按照設計，每日可供4萬輛汽車通行，一年可運送1400萬人次旅客及1300萬噸貨物。

但CNN確認過的影片與照片似乎顯示，部分公路橋面已坍塌落水，與其平行的鐵路橋看起來仍然矗立。從CNN確認過的另一段影片還可以看到橋梁某處正在燃燒。

俄羅斯交通部表示，烏克蘭連續兩天發動攻擊，橋梁因無人機攻擊受損，目前已暫停通行，專家正在評估損壞情況，沒有人員傷亡。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，烏軍已多次攻擊這座大橋。而俄羅斯軍方今天另表示，防空部隊一夜間擊落1441架烏克蘭無人機。