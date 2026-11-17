米蘭法院16日對英國數位銀行Revolut義大利分行裁定實施為期一年「司法管理」。法院認為，該行在義大利擁有超過600萬名客戶，但自動化反洗錢（AML）等內控機制「存在嚴重缺失」，恐成為黑手黨等不法集團轉移資金的漏洞。

Revolut母公司是英國科技金融巨頭，但在英國脫歐後，為合法服務歐盟客戶，Revolut在立陶宛取得歐洲央行（ECB）與立陶宛央行核發的銀行牌照。Revolut因操作快速方便，近年成為跨國網路金融最熱門平台，擊敗許多傳統銀行。

義大利財經大報「24小時太陽報」（Il Sole 24）報導，米蘭金融警察反黑手黨部門（PEF）向法院提出相關要求，檢察官維奧拉（Marcello Viola）發布一份聲明指出，採取這項預防措施是因Revolut被認為「極易受到黑手黨網絡或重大犯罪者影響」。

檢方調查發現，近年約有超過7000萬歐元可疑資金透過 Revolut 帳戶轉移或隱匿，檢方調閱可疑資金的帳戶，其中不少客戶涉及敲詐勒索、販毒及黑手黨組織犯罪。

晚郵報（Corriere della Sera）報導，米蘭檢察官去年查獲一家公司，專門替犯罪集團提供逃稅、毒品走私和洗錢服務，根據該公司的交易與金流明細，其他往來銀行曾向主管機關提交多達273份「可疑交易報告」，Revolut經手大量可疑資金流動，卻「從未提出任何警報」。

報導指出，在此案件中，Revolut單一帳戶有高達1722萬歐元巨額資金流入，高達1712萬歐元巨額資金流出，問題相當明顯，包括轉入空殼公司，交易對象不一致，理由籠統、缺少正常費用等，但Revolut卻未提出任何警訊報告。

檢方公布涉及洗錢的Revolut客戶名單中，包括知名駭客卡拉穆奇（Samuele Calamucci），他曾在2024年10 月涉嫌主導非法入侵義大利內政部（包括警方系統）、稅務局與銀行等國家戰略資料庫而遭到逮捕。他被指控協調駭客團隊竊取超過800名政治人物、企業家及公眾人物的機密個資，並製作成情報檔案出售牟利。

晚郵報引述米蘭檢察官的看法，Revolut防止犯罪者利用銀行系統的保障措施不足，可能造成災難性後果。Revolut原本可從公開管道（例如政府、媒體和公共資料庫）獲知部分帳戶持有人已被逮捕、扣押或接受調查，並對這些嫌犯的銀行交易與風險狀況額外審查，然而Revolut卻採取相反作法。

米蘭檢方舉例，2023年11月的一起案件中，4名被判處預防性扣押的嫌犯，竟成功轉移脫產380萬歐元，直到2025年6月才被發現，這4名被定罪者都持有Revolut帳戶。

米蘭法院對Revolut義大利分行的司法管理不會影響一般客戶。Revolut聲明將全力配合義大利當局，並強調無論是個人或企業客戶，所有轉帳、刷卡消費、提款與App功能皆維持正常運作，不會有任何中斷。