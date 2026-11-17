在中國、美國與俄羅斯領導人即將舉行歷史性會晤之際，官員今天表示，俄羅斯襲擊烏克蘭首都基輔兩座主要橋梁，烏克蘭則連續第2晚攻擊連接俄國與克里米亞的橋梁。

法新社報導，俄羅斯國防部表示，烏克蘭徹夜發動大規模無人機攻擊，俄方擊落1441架烏克蘭無人機。俄國首都莫斯科的市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）則通報，其中逾300架飛向莫斯科。

另外，俄國扶植的官員阿克瑟諾夫（SergeiAksyonov）表示，烏克蘭部隊連續第2天攻擊具有象徵意義、連接克里米亞半島（Crimean Peninsula）與俄羅斯的橋梁。

他今天在Telegram發文表示：「敵人再次攻擊克里米亞大橋。目前交通暫停。」

克里米亞半島位於黑海（Black Sea），2014年被俄羅斯併吞前屬於烏克蘭。

道路交通主管機關表示，克里米亞大橋（CrimeanBridge）先前遇襲後，自昨晚11時54分（格林威治時間晚間8時54分）起，交通已中斷近17小時。

與此同時，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram發文表示，俄羅斯昨天深夜襲擊基輔兩座主要橋梁，這波攻擊也導致首都部分地區暖氣與供水中斷。

市政府表示，兩座橋梁均已封閉，禁止通行。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天警告，俄羅斯正準備發動攻擊，並矢言烏克蘭已準備好回應「他們的每一項惡行」。

中國國家主席習近平、美國總統川普（DonaldTrump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）19日將在中國深圳會晤，川普稱烏克蘭戰事將是這次會談的議題之一，而澤倫斯基之前已警告，峰會前幾天可能發生大規模攻擊。

俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭，各方近期再度積極展開外交斡旋，尋求結束這場延續近5年的戰爭。歐洲官員昨天也與烏克蘭及美國談判代表一同討論，如何促使俄方就結束侵略戰爭展開「直接交涉」。