東協峰會在馬尼拉舉行之際，多名東南亞法界人士齊聚曼谷，呼籲東協國家強化環境法治，並指出區域雖制定愈來愈多的環境法規，但執法不力、貪腐及企業影響力等問題，仍使法律難以有效保護環境及地方社區。

印尼加查馬達大學（UGM）法學院教授瓦爾達納（Agung Wardana）今天在曼谷出席一場環境法會議時指出，「東南亞不缺環境法律，真正的問題是現有法規為何無法發揮作用」。

他以印尼為例表示，印尼1982年通過首部環境法，此後又兩度更改，並制定數百項施行規定，但大約同一時期，印尼森林覆蓋面積仍減少超過3300萬公頃。

瓦爾達納說：「我們不需要更多法律規範，而是需要誠實面對，為什麼現有規定持續失效。」他指出，部分法律制度甚至讓破壞環境的行為合法化，加上貪腐及利益團體介入，使環境保護難以落實。

他也指出，東協奉行不對抗及不干涉原則，原本是為了維持會員國和平，但面對湄公河水壩、跨境霾害及塑膠污染等問題，現有區域治理機制難以有效處理跨國環境損害。

來自柬埔寨的商業與人權法律組織律師皮塞（DuchPiseth）也指出，東協各國法律及司法制度不同，加上執法能力不足、貪腐及欠缺政治意願，讓企業有機會利用制度漏洞。

皮塞表示，大型企業在部分國家可能享有較優惠的待遇，小型企業卻面臨處罰，反映環境法規執行存在差異。他補充說，企業及開發案業者未充分公開環境影響評估報告，地方社區難以取得資訊，也難以有效參與決策。

皮塞直言：「軟性法律（soft law）不足以要求企業承擔責任。」呼籲東協國家建立更完善的制度，保障環境及人權捍衛者。

另外，皮塞指出，東南亞近年資料中心快速擴張，可能加劇水電資源短缺、噪音污染及都市升溫，影響周邊居民享有健康環境的權利，他認為這些應納入企業環境責任的討論。