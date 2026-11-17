菲律賓總統小馬可仕與日本首相高市早苗16日舉行雙邊會談，雙方同意深化能源安全、貿易投資及防務合作，並就南海與東海局勢、防衛裝備援助等議題交換意見。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在臉書發文表示，他與高市重申將致力於加強防務與安全、貿易與投資以及能源領域的合作，並討論日本支持菲律賓基礎建設及發展優先事項，以改善交通連結、強化經濟。

根據菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace）聲明，兩位領袖檢視菲日「全面戰略夥伴關係」的執行進展，並強調在近年合作成果的基礎上，進一步提升雙方能力及協同作戰能力的重要性。

小馬可仕感謝日本透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）計畫，持續協助菲律賓提升戰略韌性；馬拉坎南宮表示，OSA計畫最近一筆援菲金額為43億日圓（約新台幣8億9000萬元）。

此外，兩人也同意深化能源關鍵領域的合作，包括石油安全、核能，以及可緩和能源相關衝擊的緊急應變措施。

日本外務省發表聲明說，高市與小馬可仕就區域事務交換意見，包括東海與南海局勢、北韓核武與飛彈、日美菲三方合作、呂宋經濟走廊，以及升級「日菲經濟夥伴協定」（JPEPA）等。

高市樂見菲日就透過OSA計畫提供防衛裝備事宜達成協議，盼與菲律賓合作維護區域和平與穩定。

這場雙邊會談於菲律賓主辦東南亞國家協會（ASEAN）峰會及相關峰會期間舉行，也是小馬可仕繼今年5月訪問日本、菲日將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」層級以來，兩人首次面對面會晤。