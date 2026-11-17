華為案在紐約東區聯邦法院經過長達10周的審理後，於第11周進入庭審的結案陳詞階段，16日檢方總結了就華為被指控罪名所提供的證言和證詞，指控華為是一個犯罪企業，透過詐欺手段竊取智慧財產權和商業機密、違反對伊朗的制裁和銀行詐欺等刑事罪名。

2026-11-17 14:31