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泰航前空服員涉運毒案 澳洲檢方撤銷全部指控
泰國航空前空服員6月在澳洲涉嫌走私逾1公斤海洛因遭逮捕，澳洲檢方今天撤銷對她提出的兩項毒品指控，隨後法官下令將相關指控從訴訟程序中移除。
泰國航空（Thai Airways）前空服員梅娜（MeenaKondo）6月底在澳洲被查獲藏有逾1公斤海洛因，遭澳洲警方逮捕。
泰國英文媒體「鮮新聞英文報」（KhaosodEnglish）今天報導，墨爾本地方法院今天針對此案開庭，26歲的梅娜透過視訊出庭，身穿藍色服裝。
梅娜原本面臨兩項指控，分別是輸入達商業數量的邊境管制毒品，以及持有達商業數量的邊境管制毒品。
民族報（The Nation）今天報導，澳洲檢方撤銷兩項指控，隨後法官巴科斯（Donna Bakos）下令將相關指控從訴訟程序中移除，但未確認梅娜在庭審後的羈押狀態，以及是否已獲釋。
此案發生於6月25日，澳洲聯邦警署（AFP）當時指出，這名空服員夾帶的海洛因價值據估為50萬澳幣（約新台幣1107萬元）。
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