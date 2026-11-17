蒙古國總統呼日勒蘇赫今天宣布請辭，他正面臨貪汙指控，且反對黨先前揚言對他提出彈劾。

法新社報導，蒙古國反對黨「民主黨」（Democratic Party）昨天發布聲明，指控呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh）貪汙，並要求他下台，否則將在國會對他提出彈劾。

呼日勒蘇赫在記者會上指出，有人「以極其嚴重的罪名對我提出不實指控與誹謗」，他將辭職以「恢復我的名譽」。

他說：「我正式宣布，我將卸下蒙古國總統這項光榮職務。我將把毀損我名譽的人交由相關機關處理，尋求恢復我的名譽。」

民主黨昨天表示，「這個國家已深陷貪汙腐敗」，並要求呼日勒蘇赫等涉及貪汙指控的政府高層官員辭職，接受調查。

呼日勒蘇赫否認自己有任何不法行為，強調「我擔任總統期間，從未竊取人民或國家的財物」。

蒙古國數月來政局動盪，執政的蒙古人民黨（MPP）也陷入內鬥。

經過數週的反貪腐抗議後，國會議員今年3月任命了蒙古國近12個月來的第3位總理。

數以千計年輕人在首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）示威，對富裕權貴及他們眼中無所不在的社會不公表達憤怒。

根據蒙古國法律，蒙古人民黨籍國會議長賓巴朝格特（Sandag Byambatsogt）將代理總統職務，該國必須於4個月內舉行總統選舉。